Gravenberch, gradimento Inter! Ma due di Serie A in vantaggio – SI

Tra i nomi accostati all’Inter per il centrocampo spunta anche quello di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. La notizia arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia, anche se quello nerazzurro è soltanto un gradimento verso il giocatore.

NESSUNA TRATTATIVA – Nel panorama internazionale, Ryan Gravenberch è uno dei nomi più promettenti per il futuro. Centrocampista ex Ajax classe 2001, non ha trovato molto spazio l’ultima stagione al Bayern Monaco. Ecco che allora dalla Serie A arrivano tre squadre sul giocatore. Tra cui l’Inter, sebbene quello dei nerazzurri sia soltanto un gradimento ma non c’è una trattativa in corso. Più in vantaggio Milan e Lazio, a cui il centrocampista piace particolarmente.