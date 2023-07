Serena: «Lukaku deluso dall’Inter per una cosa, ma non professionista»

Serena prova a capire perché Lukaku stia avendo l’atteggiamento riportato stasera, ossia la mancata risposta all’Inter e le voci di un’apertura alla Juventus. L’ex attaccante dà la sua versione su Sky Sport per Calciomercato – L’Originale.

LA PERPLESSITÀ – Aldo Serena ha giocato all’Inter, alla Juventus, al Milan e al Torino. A lui non sorprende la voce sull’offerta bianconera per Romelu Lukaku, ma critica l’atteggiamento: «Non sono proprio forse la persona adatta per fare la morale a qualcuno. Io ho cambiato sempre squadra, ma l’ho cambiata in tempi lontani. Quindi dico che all’epoca non si poteva: io ero vincolato con il cartellino dell’Inter, mi dava in prestito a destra e a sinistra e ho fatto una carriera particolare appunto per quello. Questa è una scelta, quindi io provo a mettermi nei suoi panni: il fatto di non aver giocato la finale credo sia stata una delusione forte per lui. Anche per il dopo: l’Inter non ha offerto un rinnovo a Edin Dzeko, che se n’è andato. Forse Lukaku non ha capito i meccanismi di non rinnovare con Dzeko e tentare di riprenderlo. Lui probabilmente è deluso da questo, anche se non rispondere al telefono e non farsi trovare non è un comportamento da professionista».