Gosens, nessuna trattativa con altri club: resta all’Inter! Dialogo con Inzaghi

Gosens resterà all’Inter, il club lo ha assicurato di non aver avviato nessuna trattativa con altri club. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport Deutschland, inoltre, importante è stato il dialogo con Simone Inzaaghi

RESTA AL 100% – Robin Gosens ha ricevuto rassicurazioni non solo dall’Inter per quanto riguarda il mercato, ma anche riguardo il suo impiego. Secondo i colleghi tedeschi, difatti, la dirigenza nerazzurra gli ha confermato che non sarà ceduto e che il club non è in trattativa con nessuno (si era fatto avanti il Bayer Leverkusen, ndr). Il ragazzo ha parlato con Simone Inzaghi che gli ha rassicurato di trovare più spazio nelle prossime partite che l’Inter disputerà.