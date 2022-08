Gosens-Inter, Bayer Leverkusen non formalizza offerta. No affare in vista?

Il Bayer Leverkusen non avrebbe formalizzato un’offerta per Robin Gosens. Così il discorso non può approfondire. La situazione.

NO OFFERTA – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, il Bayer Leverkusen non ha formalizzato un’offerta per Robin Gosens. L’Inter avrebbe fatto le sue telefonate per cautelarsi, nel caso l’offerta fosse interessante. Se l’offerta non si concretizza, il discorso non si può approfondire. Lo stesso nel caso in cui l’Inter non ha in mano un’alternativa.

Fonte: Sky Sport