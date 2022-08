Gosens, il Bayer Leverkusen smentisce! La precisazione del DS Rolfes

Gosens non andrà al Bayer Leverkusen, contrariamente a quanto si è affermato dal pomeriggio di ieri. Dopo le voci di stamattina (vedi articolo) arriva la conferma direttamente dal DS del club tedesco, Rolfes.

NIENTE ACQUISTO – Robin Gosens (forse, il mercato è aperto fino alle 20 di domani…) si avvia verso la permanenza all’Inter. Dopo un mercoledì contrassegnato da forti voci di mercato, con visioni anche contrastanti, arriva un no da parte di chi era segnalato come il probabile acquirente. «Non c’è alcuna offerta da parte del Bayer Leverkusen e non c’è intenzione di comprarlo», ha detto il direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes, al Kolner Stadt-Anzeiger. Per Gosens cambia quindi lo scenario.