Giroud: “Futuro al Chelsea? Non ho parlato con Lampard. Una cosa certa”

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha parlato del suo futuro dal ritiro della Nazionale della Francia

FUTURO – Queste le parole di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ai microfoni di Telefoot. «Non ho parlato con Lampard. Una cosa è certa: la concorrenza ci sarà su tutti. Un grande club deve avere opzioni diverse in ogni posizione. Sono qui, ho concluso bene la stagione e ho dimostrato al tecnico che può contare su di me. Werner non è uguale a me, spero di giocare un po’».