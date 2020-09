UFFICIALE – Persyn: “Felice di annunciare il nuovo contratto con l’Inter”

Tibo Persyn Inter Primavera

Tibo Persyn, giovane centrocampista dell’Inter, ha annunciato il rinnovo del suo contratto con il club nerazzurro tramite un post su Instagram

ANNUNCIO – Queste le parole di Tibo Persyn, giovane centrocampista dell’Inter, per annunciare il suo rinnovo con il club nerazzurro tramite il proprio profilo Instagram. “Molto felice di annunciare il mio nuovo contratto di 4 anni con l’Inter. In attesa delle prossime stagioni in questi colori, un enorme ringraziamento a 11one.eu_, Inter, alla mia famiglia e ai miei amici per il supporto e la fiducia in me 🖤💙“.