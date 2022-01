Gatti, il Torino fa sul serio. Ecco le ultime sul difensore – AP

L’Inter ha messo nel mirino per il futuro Federico Gatti, difensore del Frosinone. Il centrale però ha molti club interessati con il Torino che sembra essere quello in vantaggio più di tutti. I granata si avvicinano alle richieste del Frosinone e potrebbe chiudere.

ULTIME – Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed espero di mercato di Sportitalia, la prossima squadra di Gatti potrebbe essere il Torino. Ecco le ultime. Il Torino sta lavorando per avvicinarsi sempre più a Federico Gatti. Per il difensore centrale classe 1998 in uscita da Frosinone il club granata è già andato oltre una base fissa di 7 milioni con la possibilità di aggiungere bonus. Il Frosinone chiede 10, ha parlato con qualche big, ma oggi il Torino è il club più lanciato. Niente Inter dunque? Al momento i nerazzurri non sono pronti ad affondare il colpo, più in estate. Ma il Torino spinge forte.

Fonte: Alfredo Pedullà