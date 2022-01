Zhang al fianco dell’Inter fino al Liverpool. Quanto lavoro c’è da fare?

L’Inter ha chiuso un doppio colpo importante, Robin Gosens e Felipe Caicedo. I due vanno rinforzare la rosa attuale dei nerazzurri e permettono a Steven Zhang e la dirigenza di lavorare con più calma nelle prossime settimane. Il patron rimarrà in Italia fino a metà febbraio.

LAVORO – Non ha mai saltato un giorno in sede il presidente Steven Zhang. Da quando è tornato a Milano, salvo giorni di partita o pre-partita, il patron dell’Inter è rimasto sempre in sede in Viale della Liberazione a lavorare. I nerazzurri hanno chiuso un doppio colpo importante in questo mercato invernale assicurandosi Gosens e Caicedo. Si lavora già per quello estivo, certo, ma intanto il lavoro non è finito. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Zhang rimarrà in Italia fino a metà febbraio per seguire da vicino Inter-Liverpool, sfida di andata degli ottavi di Champions League. Il lavoro da qui a quel giorno è tanto: rinnovo di Marcelo Brozovic, rinnovi della dirigenza nerazzurra, intavolare i discorsi con Perisic e Handanovic e programmare al meglio il futuro. L’Inter è solida e lo ha dimostrato ma intanto Zhang userà questi ultimi giorni per solidificarla ancor di più.