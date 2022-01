Liverpool, colpo in vista dell’Inter. Dal Porto arriva Luis Diaz

L’Inter ha chiuso il doppio colpo Gosens-Caicedo e si prepara a un mese di febbraio intenso. I nerazzurri avranno due scontri diretti in Serie A, i quarti di finale di Coppa Italia con la Roma e poi l’andata degli ottavi di Champions League con il Liverpool che ha chiuso per Luis Diaz dal Porto.

CIFRE – E’ tutto fatto per il trasferimento dell’esterno d’attacco del Porto Luis Diaz al Liverpool. I Reds hanno messo sul piatto, come riportano i media inglesi, 45 milioni di euro più 15 di bonus per strapparlo ai portoghesi e il calciatore è pronto a diventare un nuovo calciatore del Liverpool da subito. Luis Diaz dovrebbe svolgere le visite mediche oltreoceano visto che, attualmente, si trova in Colombia con la sua Nazionale impegnata nelle qualificazioni mondiali. Un colpo importante per il Liverpool che aggiunge un’altra freccia pericolosissima alle tante già presenti in squadra. I gol in stagione sono 16 in 28 presenze con la casacca del Porto oltre a 6 assist forniti. Un’arma letale che Klopp avrà a disposizione già contro l’Inter il prossimo 16 febbraio.