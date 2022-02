Gabriel Jesus, in Inghilterra rilanciano: Inter c’è! Possibile uno scambio

Secondo quanto riportano i giornali inglesi, tra cui il Daily Mail, l’Inter sarebbe interessata a Gabriel Jesus del Manchester City. Il giocatore è in scadenza tra un anno e mezzo e nella trattativa potrebbe addirittura rientrare uno scambio con Lautaro Martinez.

OBIETTIVO E SCAMBIO – Tra gli obiettivi dell’attacco per la prossima stagione in casa Inter, si fa sempre più strada l’ipotesi Gabriel Jesus del Manchester City. Il brasiliano è in scadenza tra un anno e mezzo, portando così il club inglese a poter decidere di monetizzare con una sua cessione in estate. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, Pep Guardiola sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore, se dovesse andare in porto quello che sarebbe un clamoroso scambio con Lautaro Martinez. Solo ipotesi al momento, naturalmente. Ma dall’Inghilterra le notizie iniziano a farsi insistenti.