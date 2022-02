Sensi ancora a parte con la Sampdoria: pronto per la prossima?

Stefano Sensi continua con il lavoro individuale nella Sampdoria, come già confermato ieri dalla squadra. Qualche ‘problemino’ per il centrocampista di proprietà Inter, che però potrebbe tornare a disposizione in vista della gara di lunedì contro l’Atalanta.

LAVORO INDIVIDUALE – Prosegue il lavoro individuale per Stefano Sensi con la Sampdoria, a causa di qualche piccolo problemino fisico. Insieme a lui anche il nuovo arrivato Sebastian Giovinco. Per quanto riguarda il centrocampista in prestito dall’Inter, si cercherà di averlo nuovamente a disposizione già per la prossima gara in programma lunedì contro l’Atalanta.