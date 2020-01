Gabigol-Flamengo, Inter vicina a far cassa! Cifre e ultimi dettagli: il punto

Gabigol si avvicina sempre di più al Flamengo e l’Inter di conseguenza a far cassa. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, la cessione del brasiliano è giunta ormai a un punto di svolta

SVOLTA – Gabigol vicinissimo alla cessione al Flamengo. L’Inter, dunque, si prepara a sfoltire la rosa ma soprattutto a far cassa. L’attaccante brasiliano non ha ricevuto altre offerte concrete se non dalla Cina, dove poi è saltato tutto per via della modifica alla riforma sugli ingaggi.

ULTIMI DETTAGLI – L’intermediario Bertolucci ha già incontrato l’Inter giovedì e adesso punta a chiudere per una cifra di 17 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita che andrà stabilita tra il 10 e il 20%. È questo l’ultimo dettaglio da limare prima della cessione definitiva di Gabigol al Flamengo.