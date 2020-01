Lecce-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (20Âª in Serie A)

Lecce-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (20ª in Serie A)

Lecce-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la ventesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. Dopo il pareggio contro l’Atalanta, servono i tre punti per inaugurare al meglio la seconda parte di stagione. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma si allunga ulteriormente quella di chi resta a casa. Oltre ai jolly difensivi D’Ambrosio e Asamoah ancora out, fuori anche i centrocampisti Gagliardini (acciacco) e Vecino (mercato?). Con loro l’esterno Young appena atterrato a Milano da Manchester e il jolly offensivo Politano, rientrato scosso da Roma dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola. E l’elenco potrebbe essere anche più ampio causa mercato (Lazaro?). Di sicuro non ci sarà la punta Gabigol, che a breve saluterà definitivamente i colori nerazzurri.

MODULO – La prima partita dopo il giro di boa vede Conte nella “sua” Lecce con un’Inter ancora poco sua nelle intenzioni. Il mercato per ora toglie più che dare, di conseguenza in campo si vedrà la stessa formazione di sempre. In pratica un 3-5-2 a memoria. Tornano Skriniar dietro e Barella in mezzo dopo aver scontato la squalifica, poche alternative dalla panchina.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Un dubbio nella linea a tre davanti al capitano Handanovic in porta. Dopo aver rifiatato in Coppa Italia de Vrij recupera la sua posizione centrale. Skriniar troverà spazio quasi sicuramente sul centro-sinistra, se Godin vince il ballottaggio con Bastoni, quest’ultimo affaticato e probabilmente in panchina precauzionalmente. Altrimenti lo slovacco agirà sul centro-destra.

CENTROCAMPO – Scelte più che obbligate in mezzo al campo. A destra di fatto è disponibile il solo Candreva, stesso discorso a sinistra con Biraghi (anche se Dimarco ha ben impressionato contro il Cagliari…). In mediana Brozovic regista, affiancato da Barella mezzala destra e Sensi mezzala sinistra. Unica variante tattica Borja Valero in panchina.

ATTACCO – Nessun dubbio per il tandem offensivo. Il duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez tornerà a fare coppia dopo la “separazione” infrasettimanale. Prevista la staffetta con Sanchez nella ripresa, buone chance di entrare anche per Esposito a prescindere dall’evoluzione della gara.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Lecce-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Lecce: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Pirola, Bastoni; Lazaro, Dimarco, Agoumé, Borja Valero; Sanchez, Esposito.