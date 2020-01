Eriksen-Inter, martedì via libera Tottenham? Levy avanza una richiesta – TS

Eriksen e l’Inter hanno trovato l’accordo con l’obiettivo di chiudere a breve (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di “Tuttosport”, martedì potrebbe essere il giorno del definitivo via libera. Di seguito tutti i dettagli

SALUTI – Non è poi sfuggito il fatto che Eriksen, al fischio finale di Watford–Tottenham (vedi articolo), sia andato verso lo spicchio popolato dai tifosi Spurs per salutarli. Da domani, tutte le energie saranno focalizzate per chiudere l’operazione. Beppe Marotta ha alzato ulteriormente l’offerta portandosi a 13 milioni più 2 di bonus. Il Tottenham è fermo su una valutazione di 20 milioni per il cartellino, nonostante Eriksen vada in scadenza a giugno.

INCONTRO DECISIVO – Parallelamente Martin Schoots, procuratore del danese, dopo aver aver trovato l’accordo con l’Inter per un contratto fino al 2024 da 7,5 milioni più un altro milione e mezzo di bonus, martedì sarà ricevuto da Daniel Levy, presidente del Tottenham con l’obiettivo di ottenere il via libera all’operazione. Possibile che Levy chieda all’agente che Eriksen rinunci ad alcune pendenze che vanta sul club. Marotta, una volta risolto il rapporto tra giocatore e Tottenham, provvederà a fare la sua parte puntellando nuovamente l’offerta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino