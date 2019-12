Fuentealba: “Vidal? Non è contento. Inter vicina! Sanchez? So una cosa”

Condividi questo articolo

Vidal è l’obiettivo principale per l’Inter nel mercato di gennaio. Il centrocampista del Barcellona è il rinforzo ideale per i nerazzurri, con Conte che attende rinforzi. Rodrigo Fuentealba, giornalista cileno per La Cuenta, sulle frequenze di “Radio Sportiva” si esprime sul mercato dei nerazzurri e sulla situazione di Sanchez, fermo da ottobre

VICINO – Arturo Vidal è più vicino all’Inter, parola di Rodrigo Fuentealba che si esprime anche su Alexis Sanchez: «Vidal? Il giocatore non è contento della situazione al Barcellona, penso che in questo momento sia più vicino all’Inter. Fino ad ora ha giocato solo il 35% del tempo totale disputato dal Barcellona, che non ha accettato il suo reclamo. Sanchez? Ho parlato un medico dell’Inter e mi ha detto che i primi giorni di gennaio tornerà ad allenarsi con la palla in vista della data limite per il rientro, il 15 dello stesso mese».