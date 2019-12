Cerruti: “Inter, anche senza mercato sei da scudetto! Candreva recuperato”

La prima parte di campionato per l’Inter è stata più che positiva. La squadra nerazzurra, pur essendo falcidiata da infortuni, specialmente a centrocampo, ha saputo tenere il passo della Juventus e si trova, oggi, al primo posto. Alberto Cerruti, giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva, si esprime sulle ambizioni nerazzurre, con uno sguardo al mercato e ai giocatori recuperati, su tutti Candreva.

RECUPERATO – Alberto Cerruti parla della rosa nerazzurra, in cui spiccano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ma anche il ritrovato Candreva: «Credo sia facile parlare di Lukaku e Lautaro Martinez, che sono una grande coppia, ma nell’Inter sono altrettanto importanti i gregari. E Candreva è un po’ il capitano dei gregari nerazzurri. Conte ha saputo rilanciare lui e anche altri giocatori che sembravano destinati a lasciare l’Inter, come Gagliardini».

DA SCUDETTO – Alberto Cerruti torna sullo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, e candida i nerazzurri allo scudetto. Una battuta anche sull’Europa League, storicamente snobbata dalle compagini italiane: «In quell’occasione credo che Conte abbia esagerato, forse tradito dalla delusione per il risultato. Penso che poi si sia ricreduto: Borja Valero, che non aveva giocato nella prima parte di stagione, è poi stato applaudito. Credo che l’Inter abbia un’ottimo organico già oggi, capace di vincere lo scudetto. Europa League? La mentalità italiana è sbagliata, all’estero non ragionano così. Sono passati 21 anni dall’ultima vittoria italiana nell’allora Coppe Uefa, da allora le nostra squadre non sono neanche riuscite ad arrivare in finale».

SUL MERCATO – Infine un commento sul prossimo mercato dei nerazzurri: «Sarebbe già importantissimo recuperare gli infortunati, penso a Barella e Sensi. Se tutti stanno bene, compreso Sanchez, chi arriva è destinato a fare il rincalzo».