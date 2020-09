Freixa: “Messi, ho visto contratto e burofax. E ho capito una cosa”

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona

Il futuro di Lionel Messi? Piuttosto chiaro e inesorabile, per l’ex dirigente blaugrana Toni Freixa. Ecco le sue parole, riportate dalla testata spagnola Mundo Deportivo.

PALESE – Secondo Toni Freixa, il futuro di Lionel Messi è chiaro, senza ombra di dubbio. Freixa è un ex dirigente del Barcellona, nonché tra i candidati alle prossime elezioni presidenziali dei blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ecco le sue parole a Catalunya Radio: «Ho avuto accesso al contratto di Messi e al burofax, e ho visto che c’è poco da fare, non può andare lontano. Adesso Messi può intentare una causa e chiedere un trasferimento provvisorio. Ma sa che un giudice potrebbe poi ordinare al suo club di destinazione di pagare la sua clausola di rescissione di 700 milioni, o una sanzione molto alta. E nessun club si assumerà questo rischio». Per Freixa non ci sono quindi dubbi sul futuro del numero 10 argentino: l’attuale capitano rimarrà al Barcellona, il suo addio è da escludere. Non a caso le posizioni della Pulce e del padre (suo agente) si sono molto ammorbidite nelle ultime ore: la permanenza in blaugrana diviene ora lo scenario più probabile. Con buona pace del Manchester City e degli altri club che avevano accarezzato un mastodontico sogno di mercato.