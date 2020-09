Marchetti: “Barcellona chiaro con Vidal. Risoluzione? Inter non ha fretta”

Luca Marchetti

Arturo Vidal è sempre più vicino a diventare un ex calciatore del Barcellona. Il cileno sta trattando la risoluzione del suo contratto coi blaugrana. Secondo Luca Marchetti, in diretta dagli studi di “Sky Sport”, c’è ottimismo in casa Inter per chiudere l’affare.

TEMPI – Arturo Vidal e l’Inter sono promessi sposi da diverso tempo. Prima di compiere il matrimonio è però necessario un ultimo passo: terminare il contratto che lega il cileno al Barcellona. Una trattativa che non prevede intoppi, secondo Luca Marchetti. Quando la risoluzione tra Vidal e i blaugrana sarà ufficiale, la firma con l’Inter sarà la più naturale conseguenza. I tempi non sono così noti secondo l’esperto di calciomercato, a differenza delle voci pervenute dalla Spagna. A Milano non c’è affatto fretta, anzi si respira pieno ottimismo sulla buona conclusione dell’operazione. Ecco le parole di Marchetti: «Il Barcellona ha detto a Vidal che non fa più parte del progetto. E lui vuole liberarsi a zero, vuole andarsene via. Una volta che verrà definita la fine del contratto tra Vidal e il Barcellona, l’Inter saprà già come chiudere. A Milano hanno già idee chiare su cosa potrebbe richiedere per vestire la maglia nerazzurra. Però le tempistiche non si conoscono: possiamo tuttavia presumere che questo non genera difficoltà all’operazione».