Frattesi, Milan prossimo all’attacco. Altri due nomi condivisi con l’Inter – Sky

Milan e Inter continuano a sfidarsi per aggiudicarsi Frattesi. Secondo Sky Sport 24 i due club milanesi hanno anche altri due nomi in come nella lista dei desideri del mercato.

OBIETTIVI CONDIVISI – L’Inter temporeggia su Davide Frattesi, in attesa che le due situazioni di mercato in uscita più calde possano sbloccarsi. I nerazzurri, però, devono tenere alta la guardia perché il Milan è pronto a partire all’attacco e non solo sul centrocampista neroverde. Secondo Sky Sport 24, infatti, la dirigenza rossonera incontrerà quella del Sassuolo probabilmente il prossimo martedì. Questo però non è l’unico derby milanese di mercato. Il giornalista Marco Demicheli fa sapere che i due club di Milano hanno nel mirino due giocatori. Entrambe stanno pensando a Lazar Samardzic dell’Udinese e a Yunus Musah del Valencia. Su quest’ultimo, come su Frattesi, il Milan si sarebbe mosso più concretamente rispetto invece a quanto fatto per il centrocampista bianconero.

Fonte: Sky Sport 24 – Marco Demicheli