FOTO – Onana pronto per la sua nuova esperienza all’Inter: «Prossimamente…»

Onana è pronto ad abbracciare l’Inter. Dopo l’ufficialità, il nuovo portiere è pronto per iniziare la sua nuova esperienza in nerazzurro.

COMING SOON – André Onana non vede l’ora di cominciare la sua nuova esperienza all’Inter. Presto il ritiro con il club nerazzurro ad Appiano Gentile dove sarà presente insieme al resto della squadra, compreso l’amico Romelu Lukaku (solo dopo aver ultimato le vacanze). Il portiere camerunese ha pubblicato sui social: “Coming soon, on the way…”.

Di seguito il post pubblicato sui social