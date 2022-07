David Luiz proposto all’Inter! Club non chiude le porte e valuta – SM

David Luiz vorrebbe tornare a giocare in Europa dopo l’esperienza in patria. Il difensore brasiliano secondo Sportmediaset è stato proposto all’Inter.

IN DIFESA – David Luiz vorrebbe tornare a giocare in Europa dopo l’esperienza al Flamengo, dove ha un contratto in scadenza fino a dicembre. Il difensore ex Chelsea secondo Sportmediaset è stato proposto anche all’Inter che però non ha chiuso le porte. Il suo nome non fa impazzire la dirigenza nerazzurra, ma lo tiene in considerazione come possibile sostituto di Andrea Ranocchia.

Fonte: Sportmediaset