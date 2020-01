FOTO – Ashley Young nuovo giocatore dell’Inter: le prime immagini

Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno inglese ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione. Ecco le immagini di questa prima giornata in nerazzurro.

BENVENUTO YOUNG – Ashley Young è ufficialmente un giocatore dell’Inter (vedi annuncio). L’esterno inglese arriva dal Manchester United (con cui aveva il contratto in scadenza a fine giugno): resterà in nerazzurro per i prossimi 6 mesi, con un’opzione per prolungare il contratto di un anno. Cresciuto nel Watford, ha legato principalmente alle maglie di Aston Villa e Manchester United la sua carriera. Arriva all’Inter dopo nove stagioni coi Red Devils, di cui era capitano: con lo United tutte le competizioni nazionali (1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Community Shield) e una Europa League. Ecco le immagini della sua prima giornata a Milano, da nuovo giocatore nerazzurro. Questo il benvenuto della società: “📸 | FOTO @youngy18 ⚫️🔵 #WelcomeAshley #NotForEveryone”.