Kurzawa cerca squadra: Inter alla finestra, destinazione già scelta

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da ESPN, Layvin Kurzwa sarebbe in rotta col Paris Saint-Germain e alla ricerca di una nuova sistemazione. In estate il laterale francese sarà libero di accasarsi da parametro zero. Era stato accostato all’Inter tempo fa, ma il suo destino sembra già tracciato.

CAMBIO MAGLIA VICINO – L’arrivo di Antonio Conte ha cambiato mentalità e disposizione tattica alla nuova Inter. Il 3-5-2 necessita di esterni in grado di fare la doppia fase con costanza e qualità, ed ecco perché l’arrivo di Ashley Young (QUI i dettagli) servirà a colmare proprio le lacune in quel reparto. Ai nerazzurri, tuttavia, era stato accostato anche il profilo di Layvin Kurzawa, laterale del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto a giugno prossimo. Secondo quanto riporta ESPN, il nazionale francese è oggetto di interesse da parte di Inter e Milan, ma l’Arsenal e Londra sarebbero le sue preferenze. La principale motivazione, dietro questa scelta, sarebbe il cambio di procura del calciatore, affidatosi al Sports Invest UK di Kia Joorabchian.

DESTINO TRACCIATO – I Gunners vorrebbero bloccare il calciatore già a gennaio, ma non ci sarebbero ancora stati contatti né col Paris Saint-Germain, né con Kurzawa. Sta di fatto, che dopo l’arrivo di Young l’Inter potrebbe decidere di rimandare a giugno i discorsi per un altro arrivo in quel ruolo.

Fonte: global.espn.com – Jonathan Johnson