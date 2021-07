Florenzi rimane alla Roma? Mourinho avrebbe cambiato idea su di lui

L’Inter è sempre alla ricerca di un esterno destro da prendere per rimpiazzare Achraf Hakimi ma al momento non ha ancora piazzato il colpo. Nelle ultime ore si era parlato di Alessandro Florenzi come nuova possibile pista ma la Roma (vedi articolo), dopo un primo momento, sembra volerlo tenere.

CAMBIO ROTTA – Inizialmente, quando Jose Mourinho si è insediato sulla panchina della Roma, Florenzi non sembrava rientrare nei piani dei giallorossi. Il 30enne romano infatti, rientrato nella Capitale dopo il prestito al Psg della stagione scorsa, era stato inserito nella lista degli esuberi dallo Special One. Oltre a Florenzi, in questa lista, ci sono anche Pedro Rodriguez, Javier Pastore e altri giocatori che hanno ingaggi pesanti. L’esterno campione d’Europa con l’Italia però, nelle ultime ore, sembra possa rimanere alla Roma. Mourinho infatti, come terzini destra in rosa, ha Rick Karsdorp (che dovrebbe essere il titolare) e Bryan Reynolds, giovane statunitense arrivato a Roma nel mercato di gennaio dello scorso anno.

GLI SCENARI – Reynolds potrebbe però lasciare la Roma in prestito per una stagione per fare esperienza e questo permetterebbe a Florenzi di rimanere in giallorosso per non scoprire la corsia destra. L’ingaggio del giocatore è molto alto (3 milioni di euro) ma la Roma, se Reynolds partisse, potrebbe rimanere ancora una stagione.