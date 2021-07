Florenzi, la Roma ora ha fretta di cederlo: Inter tra le poche interessate – TS

Florenzi sembrerebbe non rientrare nei piani di José Mourinho. La Roma adesso vorrebbe cedere l’azzurro per arrivare a Xhaka ma, come sottolineato da “TuttoSport”, pochi club interessati. Sulle tracce di Florenzi c’è però l’Inter.

STRATEGIA – Alessandro Florenzi, tornato alla Roma dal prestito al Paris Saint-Germain dopo la vittoria dell’Europeo, non conosce ancora il suo futuro. L’azzurro non tornerà a Parigi, dopo che il PSG gli ha preferito Achraf Hakimi. Il terzino sembrerebbe non rientrare nei piani di José Mourinho, ecco perché la strategia della Roma sarebbe quella di cedere il calciatore, così da poter investire la cifra sul mercato e puntare tutto su Xhaka. I giallorossi fissano il prezzo del cartellino: 9 milioni, ma secondo “TuttoSport” nessun club si è proposto di acquistare Florenzi. Solo l’Inter, però, si è interessata ad acquistare il calciatore, ma in prestito.

Fonte: TuttoSport – Stefano Carina