Eriksen, non escluso scenario clamoroso: quattro club su di lui

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: sul centrocampista danese ci sarebbero quattro top club esteri

RITORNO – A parlare del futuro di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, è Niccolò Ceccarini all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “E arriviamo a Eriksen. Ormai è sempre più probabile che a gennaio il trequartista danese lasci l’Inter. C’è da capire se l’operazione sarà un prestito o una cessione a titolo definitivo. Più facile la prima visto che in giro non ci sono molte squadre in grado di fare investimenti importanti. L’idea di giocare di nuovo in Premier League ad Eriksen piace molto e non è assolutamente da escludere anche un suo clamoroso ritorno al Tottenham. Ricordiamo che su di lui ci sono anche Psg e Borussia Dortmund, anche lo United ha fatto un sondaggio“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com