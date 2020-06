Emerson Palmieri, Inter non sola: corsa a tre in Italia per l’ex Roma

Emerson Palmieri, esterno sinistro del Chelsea, è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la fascia sinistra a disposizione di Conte. Sull’ex Roma non ci sono però solo i nerazzurri

RITORNO IN ITALIA? – “Emerson Palmieri potrebbe salutare Londra nei prossimi mesi. Sia per lui che per Marcos Alonso vengono ascoltate offerte, ma la valutazione è chiara: 25 milioni di euro, con possibile piccolo sconto ma non così trattabile. Oltre il Napoli ci sono Juventus e Inter, perché sia Sarri che Conte lo considerano una buona scelta per il proprio out di sinistra”.

