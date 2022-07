Dzeko nel mirino del Borussia Dortmund: intenzione chiara del bosniaco

Dzeko è stato sondato dal Borussia Dortmund come momentaneo sostituto di Haller. Il bosniaco, ex Roma, con l’arrivo di Lukaku non è più titolare all’Inter

SOSTITUTO − Edin Dzeko è finito nel mirino del Borussia Dortmund. I tedeschi stanno facendo i conti con la delicata e inaspettata situazione relativa a Sebastien Haller. Il giocatore, ex Ajax, ha subito un’operazione per la rimozione di un tumore ai testicoli. A detta del DS dei giallo-neri, Sebastian Kehl, dovrà stare fuori per un paio di mesi. Ovviamente, il Borussia Dortmund adesso è alla ricerca di un attaccante. Secondo Sport Mediaset, tra i nomi ci sarebbe anche quello di Dzeko. Al momento, però, il bosniaco vede solo l’Inter e vuole giocarsi le sue carte a Milano.