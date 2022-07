Sabatini: «All’Inter serve chiarezza da parte di Zhang! Non bastano i selfie»

Sandro Sabatini, in collegamento a Radio Sportiva, si è espresso sull’Inter e sui famosi +60 da raggiungere. Poi consiglia il presidente nerazzurro Steven Zhang

CHIAREZZA − Secondo Sabatini, all’Inter serve un Zhang che parli chiaro sulla situazione economica del club: «Se l’Inter i 60 milioni che aveva in programma li prende da altre cessioni e non da Milan Skriniar bisogna fare i complimenti a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Auspico chiarezza da parte di Steven Zhang a parte di qualche selfie in discoteca e con Lukaku. Se chiarisse la situazione in termini di budget, entrate, uscite, debiti non sarebbe male».