Dybala-Inter in stand-by: nodo ingaggio e commissioni. Milan osserva – SM

L’Inter ha messo Paulo Dybala in stand-by. Secondo SportMediaset presto ci sarà un nuovo incontro, ma l’agente del calciatore e l’argentino dovranno abbassare le loro pretese. Ed il Milan è pronto ad inserirsi

TEMPO – Paulo Dybala sembrava ad un passo dall’Inter, ma secondo SportMediaset, al momento l’operazione è in stand-by. Presto ci sarà un nuovo incontro fra Antun, agente del calciatore, e la dirigenza nerazzurra: per arrivare alla fumata bianca servirà che sia l’argentino che l’agente abbassino le pretese su ingaggio e commissioni. Dovrà essere definita, inoltre, la cessione di almeno uno degli attaccanti presenti in rosa: i principali indiziati Sanchez e Dzeko. In questo scenario di incertezza si inserisce il Milan: al momento nessun contatto, anche perché i rossoneri, sottolinea l’emittente, non possono permettersi l’ingaggio richiesto dall’argentino. Ma i rossoneri confidano nel fatto che, con il passare del tempo, l’argentino e l’entourage possano abbassare le loro pretese: solo a quel punto, in caso di stop definitivo con l’Inter, i rossoneri proveranno l’affondo.

Fonte: Sportmediaset.it