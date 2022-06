Ederson sempre nel mirino dell’Inter: acquisto possibile in un caso – Sky

Ederson è nel mirino dell’Inter già da mesi ma non solo. Il centrocampista brasiliano della Salernitana può cambiare squadra nella sessione estiva di mercato. Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’operazione può andare in porto in direzione nerazzurra con una combinazione

PROFILO CHE PIACE – L’acquisto di Kristjan Asllani (vedi video) dall’Empoli non blocca il mercato dell’Inter a centrocampo. Sul taccuino nerazzurro figura sempre il nome di Ederson, classe ’99 della Salernitana, che in estate può mettere a segno un’importante plusvalenza attraverso la sua cessione. Il brasiliano piace molto all’Inter ma per vederlo a Milano può essere utile una combinazione. Come riportato da Sky Sport, soprattutto in caso di cessione di un centrocampista attualmente in rosa, l’Inter può tornare forte su Ederson. Da ricordare che la richiesta della Salernitana per rinunciare al suo talento è piuttosto elevata.