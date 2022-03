Dybala-Inter, assist Barcellona? Per Xavi è ‘sopravvalutato’

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, avrebbe chiuso all’ipotesi Paulo Dybala, attaccante in uscita dalla Juventus e nel mirino dell’Inter.

BARCELLONA – Secondo quanto riportato da El Nacional, Paulo Dybala piace molto al presidente del Barcellona, Joan Laporta. Non è però dello stesso avviso Xavi Hernandez, allenatore della squadra blaugrana, che non lo ritiene necessario e pensa che sia troppo sopravvalutato. Una posizione che potrebbe essere un assist per l’Inter.

FAVORITO – Tuttavia, secondo El Nacional, è l’Atletico Madrid il grande favorito. Infatti il tecnico dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone, ha chiesto fortemente al presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo, di superare la concorrenza per l’attaccante in uscita dalla Juventus. E l’approdo al Wanda Metropolitano sarebbe un approdo molto attrattivo per il giocatore argentino.

Fonte: ElNacional.cat