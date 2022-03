Eriksen, ritorno e gol in nazionale. De Ligt: «Felici ma dura fargli un tackle»

Eriksen è ritornato in campo con la nazionale della Danimarca durante la partita contro l’Olanda (vedi highlights). A fine gara, il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha commentato il ritorno dell’ex Inter

RITORNO − De Ligt sull’ingresso in campo di Eriksen e le sue prime sensazioni sull’ex Inter: «Ho avuto la pelle d’oca quando è sceso in campo. A volte mi sono trovato un po’ in difficoltà nel fargli un tackle. Ovviamente devi mettere da parte questa sensazione, proprio perché fai il giocatore: ma resta difficile, sei un essere umano in fondo…. Siamo tutti molto felici che sia tornato ad alti livelli».