Dybala, comincia a muoversi qualcosa. In arrivo la fase decisiva? – Sky

Dybala è svincolato ormai da quasi due settimane e non è ancora certo dove giocherà. Si è parlato a lungo di Inter, ma Sky Sport da qualche tempo sta mettendo al ribasso le quotazioni. Di Marzio, in apertura di Calciomercato – L’Originale, anticipa novità.

DOVE VA? – Per Paulo Dybala c’è ancora il mistero sulla sua prossima destinazione. L’argentino ha lasciato la Juventus lo scorso 30 giugno, di soluzioni concrete a oggi non ce ne sono. Gianluca Di Marzio, che più volte ha sottolineato la frenata Inter, segnala: «Non siamo ancora arrivati a una fase finale per Dybala però comincia a muoversi qualcosa». Probabile che a breve si capirà la sua nuova squadra.