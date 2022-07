Pedullà: «Milenkovic ha un patto con la Fiorentina, ma ha anche un difetto»

Alfredo Pedullà, su Sportitalia mercato, ha parlato di Milenkovic. Il difensore serbo può lasciare la Fiorentina con diverse squadre che hanno messo gli occhi su di lui. Inter in primis

PATTO − Dopo le parole di Barone (vedi articolo), Pedullà si è espresso su Milenkovic: «Nikola Milenkovic? Joe Barone ha detto che vuole trattenere il giocatore. Ha detto così ed è giusto che dica così. Ma Fiorentina e giocatore hanno fatto un patto. Il serbo ha rinnovato lo scorso anno per non andare via a zero ma la Fiorentina non dovrà opporsi alla sua cessione futura. La cifra di addio non dovrà essere superiore ai 15 milioni. Milenkovic ha un difetto: è la seconda scelta di tanti ma non è la prima scelta di nessuno». Il giocatore è finito nel mirino dell’Inter ma anche di Juventus e Napoli.