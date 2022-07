Bremer prima scelta Juventus. L’Inter fa però valere la sua ‘legge’ – Sky

Bremer lascerà il Torino, anche se Cairo continua a sparare alto per lasciarlo partire. Di Marzio, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala come la Juventus abbia il brasiliano come prima scelta anche se l’Inter mantiene il suo vantaggio.

DERBY D’ITALIA IN VISTA? – Matthijs de Ligt a breve può lasciare la Juventus: oggi Hasan Salihamidzic, ex bianconero ora dirigente del Bayern Monaco, è stato qualche ora a Torino per trattarlo. C’è fiducia perché l’operazione si chiuda e Gianluca Di Marzio parla del rimpiazzo: «Gleison Bremer sarebbe una prima scelta della Juventus ma è bloccato dall’Inter da diverse settimane, anche se l’Inter non ha ancora l’accordo col Torino. Prima di dare via de Ligt cerca un sostituto adeguato».