Dumfries da blindare, l’Inter spara alto: fissati i prezzi degli intoccabili – CdS

Dumfries è tutt’altro che secondario nei piani nerazzurri. Anzi, l’esterno destro olandese figura nella ristretta cerchia degli incedibili. E proprio per questo motivo potrebbe partire solo a fronte di un’offerta fuori mercato. Il Corriere dello Sport oggi in edicola indica le richieste nerazzurre per i gioielli di Inzaghi

PREZZI SALATI – I tre “nuovi” intoccabili di Simone Inzaghi (vedi articolo) sono molto apprezzati all’estero. Soprattutto in Inghilterra. Intoccabili e incedibili… ma non in caso di offerte shock. E l’Inter inizia a fissare i prezzi. Su Lautaro Martinez c’è da tempo il Tottenham e su Nicolò Barella il Liverpool, ma entrambi sono valutati almeno 90 milioni di euro. Su Denzel Dumfries c’è il Chelsea, invece. Proprio l’esterno destro olandese in queste ore è quello più a rischio. Per il Chelsea si tratta del primo obiettivo per rinforzare la fascia destra. E nei prossimi giorni, come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, tornerà a bussare alla porta nerazzurra. L’Inter chiederà 60 milioni per convincere gli inglesi a rinunciare all’operazione Dumfries. Basterà per allontanare la minaccia londinese?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

