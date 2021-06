Dragowski resta il preferito. L’Inter intanto blocca Sepe (in prestito) – TS

Dragowski resta il preferito dell’Inter per il dopo Samir Handanovic. Secondo “TuttoSport” i nerazzurri lavorano per l’arrivo del portiere polacco, intanto però hanno bloccato Luigi Sepe in prestito.

PORTIERI E SONDAGGI – Continua il lavoro dell’Inter per il dopo Samir Handanovic. Bartlomiej Dragowski resta il preferito, l’Inter ci lavora ma l’operazione implicherebbe il sacrificio di Stefano Sensi (scambio?), per questo motivo al momento secondo il quotidiano di Torino è stato bloccato Luigi Sepe, che al Parma si ritroverà scavalcato da Gigi Buffon. Intanto la società nerazzurra ha continuato a chiedere informazioni per Andre Onana, portiere dell’Ajax, che si svincolerà nel giugno 2022.

Fonte: TuttoSport.

