Djidji seguito anche dalla Premier League. Inter chiarisce la sua posizione – TS

Koffi Djidji del Torino è seguito non solo dall’Inter, ma anche dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società nerazzurra chiarisce la sua posizione per quanto riguarda il mercato.

CONCORRENZA – L’Inter guarda con attenzione al mercato sia in entrata che in uscita, ma per quanto riguarda l’interesse per Koffi Djidji del Torino – seguito tra l’altro anche da squadre di Premier League -, deve essere visto come un eventuale rimpiazzo dei panchinari difensivi e non dei tre titolari. In vista della prossima stagione la dirigenza continuerà a fare le sue valutazioni in tal senso, ma la posizione di gente come Alessandro Bastoni e Milan Skriniar è ben salda.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna