Digne, non solo Inter: un’altra pretendente dall’Inghilterra

Lucas Digne è uno dei nomi sul taccuino degli uomini mercato dell’Inter per rinforzare la rosa già a gennaio. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, però, sul giocatore sarebbe forte anche l’interesse del Chelsea.

OCCASIONE DI MERCATO – Lucas Digne è ormai in uscita dall’Everton, specialmente dopo l’arrivo in squadra di Mykolenko. Il francese è anche sul taccuino dell’Inter per dare un’ulteriore alternativa a Simone Inzaghi, anche se la concorrenza per il giocatore è alta. Alla corsa si aggiunge anche il Chelsea, ancora a caccia di un sostituto di Ben Chilwell dopo il grave infortunio subìto da quest’ultimo.