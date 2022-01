Eriksen: «Mondiale il mio obiettivo. Dimostrerò di essere quello di sempre»

Christian Eriksen ha parlato del suo futuro e dei suoi obiettivi nel corso dell’intervista a DR1 (vedi prima parte). Spiegando come il suo sogno e obiettivo sia il Mondiale in Qatar del 2022, dimostrando di essere tornato al livello di sempre.

SOGNO E OBIETTIVO – Così Christian Eriksen sul suo futuro: «Il mio obiettivo è il Mondiale in Qatar. È nella mia testa, un sogno. Voglio tornare a giocare. Sono sicuro di poterlo fare perché non mi sento diverso. Sono in formissima fisicamente e ho ancora tempo per prepararmi. Fino al Mondiale mi metterò alla prova e dimostrerò di essere tornato al mio livello».

SOLO UN INCIDENTE – Christian Eriksen ha poi parlato con chiarezza di quanto successo la scorsa estate: «Il mio sogno è tornare in nazionale e dimostrare che non succederà più ciò che è successo. Voglio dimostrare di essere in grado di guardare avanti. Il mio cuore non è un ostacolo».