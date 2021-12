Demicheli: «Contatti Inter-agente di Ginter. C’è anche il Bayern Monaco»

L’Inter è al lavoro per programmare già la prossima stagione con qualche colpo a zero da formalizzare subito. Il mercato di gennaio è un rebus con i nerazzurri che investiranno solo con delle uscite. Ecco le ultime da Sky Sport 24.

CONTATTI – Ci sono stati dei contatti tra Inter e Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach. Il centrale ha annunciato il suo addio (vedi articolo) e ora l’Inter lo punta per il prossimo anno. Ecco le ultime da Sky Sport 24 da parte di Marco Demicheli. «L’Inter lavora in prospettiva perché non ha esigenze nell’immediato. Ginter ha annunciato il suo addio al Borussia e andrà via a zero. Il Bayern Monaco lo punta ma l’Inter ha sentito già il suo agente che è lo stesso di Calhanoglu».

Fonte: Sky Sport 24