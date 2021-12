FOTO – Perisic, allenamento diverso. Guantoni e ring per il croato

Domani l’Inter ricomincerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. I nerazzurri rientreranno dalle vacanze e si alleneranno agli ordini di Simone Inzaghi. Ivan Perisic già è pronto e il croato si allena in maniera diversa rispetto al solito.

RING – L’Inter è pronta per iniziare il 2022 e anche i calciatori stanno piano piano rientrando a Milano. Dopo Vidal (vedi articolo) anche Perisic è carico per il nuovo anno e intanto si allena a modo suo, in modo diverso.

Insomma, l’Inter è pronta a ricominciare. Ma i giocatori non si sono mai fermati.