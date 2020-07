Damiani: “Osimhen? Un campanello d’allarme. Inter e Milan…”

Oscar Damiani, noto agente, è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli” per parlare di Osimhen, l’attaccante del Lilla vicino agli azzurri guidati da Gattuso. Si è però parlato anche dell’Inter

SITUAZIONE – Oscar Damiani è stato chiaro: «Osimhen? Temo non abbia un grande equilibrio oppure ha persone che lo condizionano un po’. Mi sembra strano che prima vada a Napoli, poi all’improvviso cambi agente. Io ritengo che sia un campanello d’allarme di cui tenere in considerazione. Milan e Inter su Osimhen? No, non potrebbero investire tanti soldi per il nigeriano».

Fonte: areanapoli.it