Dalla Germania, Borna Sosa può partire a gennaio: ecco la cifra chiesta dallo Stoccarda

Dalla Germania arriva una notizia interessante. Borna Sosa, esterno dello Stoccarda vicino all’Inter la scorsa estate, verrà messo sul mercato a partire da questo mercato invernale

IN PARTENZA – Secondo quanto riportato da Sky Germania, Lo Stoccarda ha messo in chiaro la necessità di incassare. Per farlo, il club tedesco starebbe pensando di mettere sul mercato Borna Sosa, esterno sinistro che la scorsa estate è stato cercato anche dall’Inter. La cifra richiesta dallo Stoccarda si aggira tra i 15 e i 25 milioni.