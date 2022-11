Messi, ultimo Mondiale: messaggio chiaro! Lautaro Martinez, rispondi?

Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara tra Argentina e Arabia Saudita, Lionel Messi ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Mondiale in carriera. Il messaggio è stato lanciato forte e chiaro ai suoi compagni. Lautaro Martinez compreso.

SOGNO MONDIALE – «Sicuramente è il mio ultimo Mondiale, l’ultima opportunità di raggiungere questo mio grande sogno». Con queste parole Lionel Messi ha confermato come questa di Qatar 2022 sia l’ultima occasione per lui di sollevare la Coppa del Mondo. Un messaggio forte e chiaro. Anche per i compagni di squadra, che sicuramente vorranno regalare al loro capitano quella che sarebbe senza ombra di dubbio la gioia più grande della sua carriera. Anche Lautaro Martinez, punta di riferimento dell’Argentina di Scaloni. El Toro è tra i giocatori più attesi di questo Mondiale e vorrà sicuramente consacrarsi come uno dei migliori attaccanti in circolazione. E, perché no, aiutare Messi a realizzare il sogno di una carriera.