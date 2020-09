Dalbert-Sassuolo, ma solo se parte Rogerio. Ecco lo stato della trattativa

Dalbert Henrique Valencia-Inter

Dalbert dovrebbe essere uno dei nomi in uscita in casa Inter. Il terzino non è rimasto alla Fiorentina dopo lo scambio di prestiti con Biraghi e ora è in cerca di una nuova destinazione. Luca Cilli ha fatto il punto della situazione sull’opportunità Sassuolo e l’effetto domino sul mercato causato da Rogerio

IPOTESI CHE SI RAFFREDDA – Dalbert Henrique non dovrebbe rientrare nelle idee di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’Inter è dunque in cerca di una nuova sistemazione per il laterale basso e tra le pretendenti negli scorsi giorni è spuntato il Sassuolo. Il club neroverde, però, farebbe partire l’offensiva per il brasiliano solo in caso di addio di Rogerio. Il terzino sembrava vicino al Newcastle, ma l’operazione al momento non si è concretizzata. E di conseguenza Dalbert, per ora, si allontana dal Sassuolo.