Radu, che entusiasmo: “Mi sento bene, sono tornato a casa. Forza Inter”

Ionut Andrei Radu

Radu, dopo diversi prestiti in squadre militanti in Serie A, è tornato a vestire la maglia dell’Inter. In attesa di capire quali potrebbero essere i piani dei nerazzurri, il portiere sembra decisamente felice di potersi allenare con il club dove è cresciuto. Di seguito il post su Instagram

ALLENAMENTO E PROSPETTIVE – Oggi l’Inter ha ritrovato diversi calciatori importanti, tra i nuovi acquisti, il ritorno dei Nazionali e i rientri dai prestiti. Tra questi anche Ionut Radu. Il portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro potrebbe essere una risorsa importante come secondo portiere, alle spalle di Samir Handanovic. Ecco le sue parole su Instagram: “Sentirsi bene per essere tornato a casa! Forza Inter”.