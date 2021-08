Correa verso l’Inter? Trattativa non facile, ma ci sono carte da giocare

Joaquin Correa è il nome preferito da Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco dell’Inter. La trattativa per l’attaccante argentino non è facile, ma i nerazzurri hanno delle carte da giocare.

Manca meno di una settimana all’esordio in campionato contro il Genoa e due settimane alla chiusura del mercato, ma la campagna dell’Inter è ancora in corso. Bisogna rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi e molto probabilmente arriverà un’altra punta, oltre al già arrivato Dzeko, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku. L’altra punta potrebbe arrivare sempre da Roma, questa volta sponda laziale, e si tratta di una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” il nome di Joaquin Correa è sempre più caldo. La trattativa non è facile in quanto bisogna trattare con Lotito che non è mai stato morbido sul mercato, ma l’Inter ha delle carte da giocare. Una su tutte la volontà del giocatore che vorrebbe la cessione per raggiungere il suo ex allenatore. Anche la situazione della Lazio gioca a favore dell’Inter, la società capitolina infatti ha bisogno di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata e potrebbe quindi aprire alla cessione di Correa.